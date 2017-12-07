"Динамо" является фаворитом в матче с "Партизаном", а "Заря" - аутсайдер в последнем туре Лиги Европы

Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" проведут матчи в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Киевляне принимают дома сербский "Партизан". "Заря" встретится во Львове с испанским "Атлетиком".

Вице-чемпион Украины "Динамо" является фаворитом встречи с командой из Белграда. Об этом свидетельствуют коэффициенты букмекерский контор. Портал Betexplorer собрал данные из более двух десятков организаций. Средний коэффециент на победу "Динамо" - 1,63, на ничью - 3,91, на успех "Партизана" - 5,32.

Напомним, что победа или ничья выводят на первое место по итогам группового турнира динамовцев, в случае поражения хозяев первую строчку займет сербский клуб.

"Заря" подходит к игре с "Атлетиком" в качестве андердога. Коэффициент на победу луганчан составляет 4,31, на ничейный результат - 3,50, на победу клуба из Бильбао - 1,86.

Отметим, что "Зарю" устроит только победа для выхода в 1/16 финала Лиги Европы.