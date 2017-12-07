Фонсека является кандидатом на пост тренера "Баварии" - Bild

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека является одним из кандидатов на пост наставника мюнхенской "Баварии".

Как сообщает немецкое издание Bild, Фонсека был предложен руководителям немецкого клуба Карлу-Хайнцу Румменигге и Хасану Салихамиджичу. Впрочем, важным критерием для работы в клубе является знание немецкого языка.

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Напомним, после отставки Карло Анчелотти в начале сезона наставником мюнхенской команды был назначен 72-летний Юпп Хайнкес, который экстренно возобновил тренерскую карьеру. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.

Накануне под руководством Фонсеки донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев в решающей игре "Манчестер Сити" (2:1).