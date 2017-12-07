Фонсека является кандидатом на пост тренера "Баварии" - Bild
Он может возглавить мюнхенский клуб уже по окончании текущего сезона.
Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека является одним из кандидатов на пост наставника мюнхенской "Баварии".
Как сообщает немецкое издание Bild, Фонсека был предложен руководителям немецкого клуба Карлу-Хайнцу Румменигге и Хасану Салихамиджичу. Впрочем, важным критерием для работы в клубе является знание немецкого языка.
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Напомним, после отставки Карло Анчелотти в начале сезона наставником мюнхенской команды был назначен 72-летний Юпп Хайнкес, который экстренно возобновил тренерскую карьеру. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона.
Накануне под руководством Фонсеки донецкий "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, одолев в решающей игре "Манчестер Сити" (2:1).