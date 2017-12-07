Тренер "Шахтера" Фонсека пришел на пресс-конференцию в костюме киногероя Зорро

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека пришел на послематчевую пресс-конференцию после победы над "Манчестер Сити" в костюме киногероя Зорро, надев черный плащ и маску.

Именно в таком виде португалец и отвечал на вопросы СМИ. Отметим, что обещание появиться в костюме Зорро в случае выхода "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов португалец дал еще после третьего тура группового турнира.

«Сейчас у меня самая веселая пресс-конференция в карьере. Все смеются и улыбаются… Такого у меня еще не было. А вот мои игроки меня не видели в этом образе, но очень хотели бы увидеть. Верю, что эта шутка будет жить еще очень долго», - сказал Фонсека, чьи слова приводит Sport Arena.

«Сегодня была практически идеальная игра. Выиграть у "Сити" непросто. Мы были организованны в обороне и качественно выходили в атаку. С кем мне не хотелось бы сыграть в плей-офф? Я об этом еще не думал. Сейчас нам надо смаковать этот момент победы действительно украинской команды. Смаковать его должны не только болельщики "Шахтера", а и болельщики всей Украины».

"В начале матча Тайсон пожаловался на боль, и мы тут же постарались подготовить ему замену (речь шла о возможном выходе на поле Коваленко). Однако вскоре Тайсон показал, что все нормально, и он смог продолжить игру. О чем мы говорили с Гвардиолой после матча? Это секрет, так как это был наш приватный разговор", - добавил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" благодаря победе над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 пробился в раунд плей-офф Лиги чемпионов.