Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив голы во всех шести матчах группы

Форвард "Реала" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Португалец стал первым в истории футболистом, отличившимся во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов в одном сезоне.

Криштиану наколотил 9 мячей в 6 матчах Лиги чемпионов (против "Боруссии", "Тоттенхэма" и АПОЕЛа), сумев отличиться в каждом из шести поединков.

Интересно, что днем ранее этот рекорд мог установить форвард «ПСЖ» Неймар, но «Бавария» в последнем, 6-м туре не дала отличиться бразильцу на своем поле.

Кроме того, любопытно, что в чемпионате Испании результативность Роналду равняется только двум мячам в 10 встречах.