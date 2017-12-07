Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов, забив голы во всех шести матчах группы
00:22, 07 декабря 2017Футбол
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Достижение, которое нельзя превзойти.
Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов / REUTERS
Форвард "Реала" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Португалец стал первым в истории футболистом, отличившимся во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов в одном сезоне.
Криштиану наколотил 9 мячей в 6 матчах Лиги чемпионов (против "Боруссии", "Тоттенхэма" и АПОЕЛа), сумев отличиться в каждом из шести поединков.
Интересно, что днем ранее этот рекорд мог установить форвард «ПСЖ» Неймар, но «Бавария» в последнем, 6-м туре не дала отличиться бразильцу на своем поле.
Кроме того, любопытно, что в чемпионате Испании результативность Роналду равняется только двум мячам в 10 встречах.
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