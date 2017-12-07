Капитан "Шахтера" Срна подарил форму детям-переселенцам из Донбасса

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна встретился с детьми-переселенцами из Донбасса, специально приехавшими из Изюма и села Студенок Харьковской области. Защитник вручил им форму, мячи, шарфы и мягкие игрушки. Всего подарки получили 50 ребят, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

– От таких мероприятий всегда получаю замечательные эмоции, – отметил Дарио Срна. – Вы все прекрасно знаете, как я люблю детей, – это наше будущее. Сегодня здесь ребята из Донецкой области, они находятся в непростой ситуации. Хочу сказать, что буду помогать им, сколько могу.

Дарио с любопытством наблюдал за тренировкой юных футболистов, а завершилась встреча длительной автограф-сессией и общим фото на память.

– Очень понравилась форма, которую подарил Дарио, – делится впечатлениями Данил Арищенко. – Сам я из Донецка, сейчас живу в Изюме. Эмоции переполняют, ведь раньше видел защитника «горняков» только по телевизору. Я сфотографировался с ним и взял автограф.

– Дарио Срна и Тарас Степаненко – мои самые любимые футболисты в «Шахтере», – говорит Никита Калмыков. – Сегодня удалось пообщаться с капитаном и пожать ему руку. Это круто! Конечно, форма мне тоже понравилась.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Дарио Срна встречался с детьми-переселенцами в Киеве и Мариуполе.