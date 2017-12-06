"Шахтер" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В Харькове завершился матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" принимал "Манчестер Сити", обыграл соперника и вышел в плей-офф самого престижного еврокубка, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1.

Дончанам достаточно было сыграть в этом матче вничью, чтобы забронировать себе 2-е место в итоговой турнирной таблице группы. Но, команда сумела навязать свою игру сопернику в первом тайме, а в его середине дважды поразил ворота соперника.

На 26-й минуте отличился Бернард, а спустя 7 минут - на 33-й - Исмаили.

После перерыва хозяева поля спокойно довели игру до победы. Лишь в добавленное арбитром время Серхио Агуэрро реализовал пенальти, забив единстченный гол "Манчестер Сити" в этом матче.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, "Шахтер" набрал 12 очков в турнирной таблице.

Соперник дончан по первому раунду плей-офф - 1/8 финала Лиги чемпионов - определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.