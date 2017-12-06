"Шахтер" выдал своим болельщикам 10 тысяч "масок Зорро" на решающем матче с "Ман Сити"

21:42, 06 декабря 2017
Футбол
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В ближайшие два часа решится судьба донецкой команды в группе Лиге чемпионов.

Паулу Фонсека взял в Италию 20 игроко / REUTERS

Донецкий "Шахтер" раздал болельщикам на ОСК "Металлист" в Харькове 10 тысяч "масок Зорро" в преддверии решающего матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Эти маски болельщики центральных Восточной и Западной трибун смогут надеть во время выхода команд на поле и исполнения гимна Лиги чемпионов.

Такой ход горняков связан с обещанием главного тренера Паулу Фонсеки придти на пресс-конференцию после этой игры в образе Зорро, если команда пройдет в плей-офф ЛЧ по итогам встречи.

"Идею выдать болельщикам маски Зорро мне подсказал один из поклонников нашей команды в Facebook. Спасибо, что у нас есть такие изобретательные болельщики", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, которого цитирует телеканал "Футбол".  

Напомним, что для завоевания путевки в 1/8 финала ЛЧ "Шахтеру" нужно хотя бы не проиграть "Ман Сити". В случае такого исхода встречи результат параллельной игры "Фейенорд" — "Наполи" не будет иметь значения для донецкой команды.

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Теги: #матч Шахтер - Манчестер Сити