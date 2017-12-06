Тренер "Динамо" Хацкевич: когда Гармаш попадает в такие ситуации, то концентрируется еще больше

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о предстоящем матче с сербским «Партизаном», который пройдет в четверг, 7 декабря.

«Настроение у команды нормальное, никаких отпускных настроений еще нет. Нам надо выиграть ближайший матч, а потом будем настраиваться на следующий матч в чемпионате. Готовимся в обычном русле, но один из главных компонентов — восстановление игроков в данное время. Здесь и накопившаяся усталость, и тяжелые поля, и плотный график. Поэтому нам важно подвести игроков к завтрашней игре в отличном состоянии.

Футболисты знают: за первое место у них — одни премиальные, за второе — другие. Но деньги деньгами, а мы стремимся выигрывать в любом случае и хотим стать победителями группы", - отметил Хацкевич, которого цитирует официальный сайт "Динамо".

Кроме того, наставник прокомментировал ситуацию с Денисом Гармашем, автомобиль которого, напомним, вчера обстреляли неизвестные.

"С Гармашем все нормально. Когда он попадает в такие ситуации, то концентрируется еще больше. Конечно, хочется уверенно добывать результат. Это спокойствие и для нас, и для болельщиков. Тем не менее, проблемы возникают разные, поэтому игры складываются каждый раз по разному.

Больше нас должно волновать, что мы все еще не обеспечили себе первое место в группе, и только в последнем туре поборемся за него. Поэтому будем играть активно и агрессивно, с мыслям только о победе», – сказал Хацкевич.

Также главный тренер сообщил, что защитник "Динамо" Домагой Вида может больше не сыграть за киевский клуб.

«Он не тренируется в общей группе, и, скорее всего, его появление в нашей команде маловероятно», — сказал Хацкевич.