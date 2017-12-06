Экс-игрок "Динамо" Александр Яковенко: у команд в чемпионате Украины - стиль собачки (видео)

Украинский экс-футболист бельгийского "Генка", итальянской "Фиорентины", испанской "Малаги", а также киевского "Динамо" Алексанр Яковенко стал героем рубрики "БебетоРомарио" на популярном проекте #FootballHub.

В разговоре с журналистом Романом Бебехом игрок вспомнил период своей карьеры в зарубежных чемпионатах.

"В Испании, наверное, больше всего понравилось играть. Они играют в футбол. У них нет там катеначчо, обороны, каких-то тактических сумасшедших схем. В плане физики они все такие мелкие, большинство футболистов, и с ними не трудно соперничать. Когда они ловят кураж, когда они контролируют мяч, они могут завозить любую команду. Даже последняя команда может чуть-чуть повозить первую. Играть в Испании легче, чем в Италии".

Говоря о своих выступления за "Динамо" под руководством Сергея Реброва, Яковенко ответил на вопрос о роли в успехах команды испанского тренера Рауля.

"Для меня главным тренером был Ребров. Рауль был помощником, он много подсказывал, в плане тактики пытался донести, и Сергей Станиславович позволял это делать. Все равно, чувствовалось, что тренер – Станиславович. Рауль даже на тренировках пытался руководить каким-то тренировочным процессом на столько, на сколько ему это позволялось.

Строило ли "Динамо" испанскую модель игры? "Динамо" пыталось перестроиться из футбола, в который оно играло всегда – это контратаки, фланги, прессинг, прострелы. Это похоже на футбол Конте, в который играет "Челси". А когда киевляне начали играть больше через контроль мяча, это тоже приносило свои результаты. Но это чуть-чуть другой футбол", - отметил Александр Яковенко.

"Какой стиль у команд в чемпионате Украины? Стиль собачки (смеется). У нас оборонительный футбол. Особенно, когда играешь за "Динамо", все команды обороняются, играют в итальянском стиле, скажем так. Все хотят не пропустить, и, если повезёт – забить", - отметил Яковенко.