"Шахтер" (U-19) обыграл "Ман Сити" в Юношеской лиге УЕФА, но выбыл из турнира

Команда "Шахтер" (U-19) обыграла сверстников из "Манчестер Сити" в заключительном туре Юношеской лиги УЕФА, но, тем не менее, завершила выступления в турнире.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу молодых горняков, сообщает официальный сайт "Шахтера".

В первом тайме команды обменялись голами. Открыл счет на 20-й минуте Алексей Кащук, а спустя 15 минут ответный гол в ворота горняков забил Мэттью Смит.

Большую часть матча "Шахтер" провел в обороне, отбиваясь от атак гостей, но победный гол все же забили хозяева. Алексей Кащук сделал дубль, забив свой второй гол на 67-й минуте.

"Шахтер" (U-19) — "Манчестер Сити" (U-19) - 2:1

"Шахтер" (U-19) благодаря этой победе набрал 7 очков в группе, однако при любом исходе матча между сверстниками из "Фейеноорда" и "Наполи" финиширует на третьем месте.

Напомним, сегодня в 21:45 на ОСК "Металлист" в Харькове начнется матч основных команд "Шахтера" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. УНИАН проведет онлайн-трансляцию этой игры.