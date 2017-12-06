Онлайн-трансляция "Шахтер" - "Манчестер Сити" - 2:1: Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

Сегодня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" проходит матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором чемпион Украины "Шахтер" принимает английский "Манчестер Сити".

Команда Хосепа Гвардиолы приехала в Украину в роли досрочного победителя группы F, при этом манкунианцы имеют стопроцентный показатель набранных очков в турнире - 15, выиграв во всех предыдущих пяти турах.

Кроме того, у команды из Манчестера есть и другая впечатляющая серия - 20 выигранных матчей подряд во всех турнирах. В последний раз "Ман Сити" не смог победить еще летом. К тому же, в Харьков приехали почти все сильнейшие игроки, за исключением Де Брюйне, Давида Сильвы, а также травмированных Стоунза и Менди.

"Шахтер" имеет в активе три победы в турнире при двух поражениях. Подопечным Паулу Фонсеки достаточно набрать одно очко для выхода в плей-офф, а значит - устроит и ничья. Хорошим знаком для горняков является статистика команды в матчах против английских команд, проведенных дома: 4 победы, 2 ничьих и ни одного поражения.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" начнется в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы "Украина" и "Футбол 2".

Известны стартовые составы.

Шахтер: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.

Запасные: Никита Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Алан Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.

Манчестер Сити: Эдерсон — Данило, Мангаля, Адарабиойо – Фоден, Фернандиньо, Туре, Гюндоган — Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.

Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Агуэро, Отаменди, Диаз, Дьюэйни.

1. Игроки Шахтера начали матч с центра поля. Тут же Ман Сити включил прессинг.

2. Манкунианцы нарушили правила на Фреде на половине Шахтера.

3. Выпад Шахтера. По воротам бьет Тайсон - выше.

5. Мяч в центре поля. Идет стратегическая борьба за преимущество в середине.

7. Супермомент у Шахтера!!!! Степаненко прорвался в штрафную гостей слева, обыграл защитника и в падении отдал пас на партнера. Защитники Ман Сити в последний момент выбили мяч за пределы поля.

10. Тайсон держится за заднюю поверхность бедра, и, судя по всему, Фонсека готовит на замену Виктора Коваленко.

12. Гости очень грубо играют против Бернарда. Бесцеремонно бьют его по ногам у кромки поля.

14. Угловой у ворот Шахтера. Горняки спокойно выбивают мяч из своих владений.

17. Игра перешла на половину поля украинского клуба. Ман Сити прессингует очень активно наших игроков.

21. Момент! Тайсон включил скорость, совершил проход по центру, отдал на Марлоса, который пробил щечкой в дальнюю девятку, но вратарь успел накрыть этот мяч.

22. Предупреждение Данило (Ман Сити), который ударил по ногам Исмаили.

24. Мангаля встретил Марлоса на входе в штрафную не совсем чистым приемом. По идее, это нарушение, арбитр из Франции так не считет. Стадион недоволен.

26. ГООООЛ! Бернард! 1:0.

Божественное исполнение Бернарда, который примерно с угла штрафной вырезал мяч в дальний верхний угол. Мяч, как говорится, попал в паутину - бе шансов для голкипера.

28. И сразу еще один момент. На ударной позиции вновь - Бернард, но удар пришелся в голкипера.

31. Еще один угловой для Ман Сити. Пока Шахтер разбирается в своих владениях на стандартах.

32. ИСМАИЛИ!!!!!!!! ГОООЛ!!!!!! 2:0!!!

33. Марлос вырезал пас вперед на Исмаили. Голкипер гостей Эдерсон выбежал на перехват, но ошибся! Исмаили просто закатил мяч в пустые ворота. Фантастика!

36. Филип Фоден получил мяч в штрафной Шахтера после сольного прохода Сане, но пробил выше ворот.

38. Укол от Ман Сити. Ордец заблокировал удар Гюндогана. И тут же Пятов прерывает прострел с правого фланга, мяч шел на свободного Габриэла Жезуса.

40. Какие стремительные сегодня атаки у Шахтера! Исмаили от лицевой линии успел подать мяч во вратарскую, Фред пробивал метров с шести, и мяч попал в локоть игроку соперника. Вместо пенальти - всего лишь угловой.

42. Фоден вывел Жезуса на свидание с Пятовым, но Андрей отлично сыграл на выходе.

43. Ответ от Тайсона. Бразилец пробил метров с 20-ти - мяч прошел в сантиметрах над перекладиной!

44. Напомним, что на матче присутствует главный тренер сборной Бразилии Тите.

Первый тайм завершен.

ПЕРЕРЫВ.

46. Начался второй тайм - и сразу опасность. Сане бьет с линии штрафной - Пятов в прыжке ликвидирует угрозу.

48. Скоростной прорыв по левому флангу - подача, в сожалению, не нашла адресата.

52. Удар Тайсона с линии штрафной с лета - выше ворот.

54. Предупреждение Ракицкому за фол против Жезуса.

56. Прострел с правого фланга ликвидирует Пятов.

57. Предупреждение Гюндогану.

60. Исмаили получает травму. Ему оказывается медицинская помощь. Похоже, все серьезно. Фонсека готовит замену.

61. Тем временем замена у Ман Сити. Вместо Сане выходит Диаз.

64. Замена у Шахтера. Вместо Исмаили выходит Азеведо.

68. Азеведо сыграл в стеночку с Тайсоном, но у последнего не получилась последняя передача.

70. Замена у Ман Сити. Вместо Фернандиньо, который был капитаном гостей в этом матче, выходит Агуэро. Ему и переходит капитанская повязка.

74. Тайсон делает обманное движение, убрав двоих защитников, и хлестко бьет. Мимо.

76. Штрафной для Шахтера. До ворот метров 30 минимум. Удар Ракицкого не очень сильный и мяч становится легкой добычей для вратаря.

78. Габриэл Жезус навесил с правого фланга, но мяч в руки забрал Пятов.

79. Ух, ничего себе! Выпад левым флангом - прорвался Диаз, мяч после его активных действий попадает в штангу ворот Пятова! Гвардиола хватается за голову.

81. Яя Туре решился на дальний удар. Мимо.

82. Замена у Шахтера. Вместо Марлоса выходит Коваленко.

85. Жезус не смог завершить очень опасный момент Ман Сити - на этот раз после передачи в центр штрафной с правого фланга.

89. Замена у Шахтера. Молодой игрок Хочолава выходит вместо Феррейры.

90. Арбитр добавляет 4 минуты.

90+1. Штрафной для Ман Сити. Очередной неудачный стандарт гостей, но тут же манкунианцы доводят дело до пенальти. Вот это поворот!

90+2. Гол. Агуэро четко исполняет 11-метровый - бьет под перекладину. 2:1.

90+4. ВСЕ!!!!!!

"Шахтер" в 1/8 финала Лиги чемпионов!!!

Горняки выходят в плей-офф из очень непростой группы Лиги чемпионов. Поздравляем чемпиона Украины с этим событием!

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