Шансы на победу "Шахтера" и "МанСити" котируются на ставках букмекеров практически одинаково

Шансы донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Сити" в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиг чемпионов на котировках букмекерских контор практически одинаковые, сообщает специализированный портал BetExplorer.

На победу горняков ставки принимаются из расчета 2,97 к 1, в то время как коэффициент на победу "МанСити" составляет 2,46 к 1, а на ничью - 3,33 к 1.

Подсчет произведен на основании линий 23 ведущих букмекерских контор мира.

Все они отдают небольшое преимущество хозяевам поля, что, вероятно, обуславливается положением команд в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 6 декабря, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21.45.