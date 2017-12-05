"Манчестер Юнайтед" лишь в последнем туре обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов (результаты всех игр)

23:56, 05 декабря 2017
Футбол
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"Манкунианцы" обыграли московский ЦСКА и набрали 15 очков в 6 матчах. 

В Европе состоялась первая половина матчей 6-го заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в одном из которых английский "Манчестер Юнайтед" обыграл российский ЦСКА и обеспечил себе место в плей-офф, сообщает официальный сайт соревнований.  

Между тем, после первого тайма счет был 0:1 и в текущей турнирной таблице у трех команд было по 12 очков.

Лига чемпионов. 6-й тур.

5 декабря.

"Манчестер Юнайтед" - ЦСКА - 2:1

"Бенфика" - "Базель" - 0:2

"Бавария" - ПСЖ - 3:1

"Селтик" - "Андерлехт" - 0:1

"Челси" - "Атлетико" - 1:1

"Рома" - "Карабах" - 1:0

"Барселона" - "Спортинг" - 2:0

"Олимпиакос" - "Ювентус" - 0:2

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Теги: #Лига чемпионов результаты