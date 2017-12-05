Фонсека накануне игры с "МанСити": в Лиге чемпионов у меня таких матчей еще не было

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека дал комментарий перед поединком Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщает SportArena.

"Сити" уже выиграл группу и гарантировал себе место в плей-офф, тогда как "Шахтеру" для выхода в следующий раунд завтра нужно набрать хотя бы один балл, чтобы не зависеть от результата встречи "Фейенорд" — "Наполи".

«На самом деле, если смотреть на игру команды, возможно, "Манчестер Сити" и не самая сильная, но одна из самых сильных команд в мире. Мы с этим соглашаемся. Матч с участием "Наполи"? Мы не будем переживать за другой матч. Мы будем здесь выполнять свою работу. Если мы сами сможем показать свою игру и добьемся положительного результата, то все у нас будет хорошо. Прекрасно понимаем, что "Наполи" в своем матче будет делать все возможное, чтобы выиграть. Мы в этом не сомневаемся», — поведал Фонсека.

Сообщается, что на матче должен присутствовать тренер сборной Бразилии Тите.

«Нам очень приятно, что на игре может присутствовать тренер сборной Бразилии. Это очень приятно. Возможно, он будет смотреть не только на игроков "Шахтера", а и на игроков "Сити". Вероятно, его присутствие станет дополнительным мотивирующим фактором для бразильских игроков обеих команд».

«Слухи о моем переходе в "Эвертон"? На сегодняшний день я здесь и все мои мысли заняты "Шахтером". Марлос? У Марлоса сейчас, слава богу, нет никаких проблем. Что до игры, то подготовка к ней была обычной, как и к любому другому матчу. У нас было 3 дня, мы постарались максимально изучить "Сити". Несмотря на ротацию в предыдущих матчах, игра команды от этого не менялась. Гвардиола уже сказал, что он приехал в Харьков побеждать. И неважно будет, какие игроки выйдут завтра на поле. Они все равно будут играть только на победу. Если говорить о тактике таких поединков, то они являются очень интересными и отличаются от того, что есть в УПЛ».

«Сработает ли наша тактика? Я надеюсь, что да. И это несмотря на то, что "Сити" тренирует один из лучших тренеров в мире. Были ли у меня в ЛЧ такие матчи, где нужен определенный результат? В Лиге чемпионов таких матчей у меня еще не было. Но в карьере вообще такие матчи, конечно же, у меня были», — закончил наставник.

Как сообщал УНИАН, маич заключительного 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 6 декабря, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21.45