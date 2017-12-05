Инна Ярмоленко: жены футболистов в "Боруссии" выполняют много социальных проектов - FootballHub (видео)

Украинский легионер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко, который только в сентябре провел свой дебютный матч в немецком клубе, рассказал FootballHub о впечатлениях в первые три месяца пребывания в "Боруссии", о том как ему помогало сообщество жен футболистов искать квартиру и многом-многом другом. Активно подключилась к беседе и супруга футболиста Инна.

Инна: Здесь есть клуб жен футболистов. Я даже думаю, что здесь они более сплоченее. Потому что в Динамо, конечно, все жены собираются, смотрят футбол. Но, здесь даже после футбола, вне футбола. Я в команде всего 3 месяца, и за это время я успела побывать в гостях у жены тренера, они организовывали.

Андрей: (перебивает) При чем, её не приглашали, она сама пришла (смеются обое).

Инна: Но, я же думаю, нужно как-то вливаться в коллектив! Ребята, как и девушки, очень дружные. Как только я пришла в команду, ко мне начали подходить, спрашивать чем помочь. Единственное, что они не все говорят на английском. Но, они очень стараются. И, даже квартиру они помогли найти мне. Именно жены футболистов. У нас есть группа в соцсети, и я туда написала, что ничего не могу найти, и мне помогли.

"Здесь я даже знаю, что они каждый год делают расспродажу своих вещей, для того что бы потом отдать эти деньги на благотворительность. Мне говорили, что это пользуется большой популярностью, отому что болельщики "Боруссии" действительно сумашедшие. У меня другого слова нет. И, даже жены футболистов у них вызывают большой интерес. Там, буквально какие то вещи, чисто символические. Потому что им всем интересно. И мне говорили, что стоят большие очереди. То есть, все проекты, которые организовывают жены, все интересны болельщикам", - продолжает жена Андрея Ярмоленко.

Инна: Сложно быть женой футболиста только в том, что это частые расставания, часто заезды, мужа нет дома. Но, с другой стороны, мне кажется это очень интерестная жизнь. Я сама из Киева.

Андрей: Говори как есть. Из Дарницы.

Инна: Дарница – это Киев (улыбается). Я там выросла, всю жизнь прожила в одном городе. И для меня это было страшно переезжать. Но, с другой стороны, это хороший шанс увидеть другие страны, пожить в другом обществе , в другой культуре. мне приятно. Я думаю, что это была его мечта, и он не даст соврать, что я хотела этого очень сильно, чтобы он попробывал себя в европейском чемпионате.