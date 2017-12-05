Тренер "Манчестер Сити" Гвардиола: мы приехали, чтобы победить "Шахтер"

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча заключительного 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», сообщает Sport.ua.

Говоря о лучшем игроке мира Лионеле Месси, который по слухам может стать игроком «МанСити», его недавний наставник Гвардиола отметил:

"Лео недавно переподписал контракт с «Барселоной». После такого люди не уходят. Месси начал играть в «Барселоне» и закончит играть в «Барселоне». Я хотел бы иметь такого игрока, но сейчас я не вижу такой возможности".

На вопрос о том, почему тренер привез в Харьков очень сильный состав, не дав отдохнуть ведущим игрокам, тот заметил: "Некоторые игроки залечивают травмы, а потому не смогли приехать. Действительно, я взял сюда лучших игроков. Это моя команда, и она этого заслуживает".

Читайте такжеМатч "Шахтер" - "Манчестер Сити" посетит главный тренер сборной БразилииА говоря о том, что следующий матч в Лиге чемпионов будет для Гвардиолы 100-м в турнире, и сумеет ли он повторить свои успехи в "Барселоне" с «Манчестер Сити», отметил: "100 – это очень хорошая цифра. Надеюсь, что сыграю еще много матчей в качестве тренера в этом турнире. Каждая команда уникальна. «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» очень разные. У каждой команды свой путь".

Говоря о том, что "Ман Сити" в этом сезоне демонстрирует впечатляющие результаты, и не боится ли тренер, в связи с этим, что после одного поражения все может измениться в худшую сторону, заявил: "Мы приехали, чтобы победить. Мы попытаемся завтра победить. Но равно или поздно мы проиграем. Мы расстроимся, но отдохнем и будем опять выигрывать".

"Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в финал, который пройдет в Киеве. В Манчестере в матче с «Шахтером» я увидел то, что ожидал увидеть. Я 7-8 раз играл с «Шахтером» в качестве тренера. Завтра мы будем играть для престижа. Будем стараться сохранить победный настрой. В матче с «Наполи» «Шахтер» провел великолепный первый тайм. В «Шахтере» отлично организованы полузащита и оборона. Своей качественной игрой мы хотим выказать уважение в «Шахтеру», «Наполи», Лиге чемпионов и болельщикам. Мы готовы хорошо сыграть", - подытожил Хосеп Гвардиола.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится 6 декабря в Харькове на ОСК "Олимпийский". Начало игры - в 21.45.