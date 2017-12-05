Конкурент Ярмоленко в борьбе за место в составе "Боруссии" выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Полузащитник «Боруссии» Максимилиан Филипп выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы колена, сообщает Xsport со ссылкой на Twitter команды из Дортмунда.

Повреждение 23-летний вингер получил в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги против «Байера» из Леверкузена.

В комментарии клубной пресс-службе спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк отметил: «Скорее всего, Филипп выбыл надолго. У него серьезная травма колена».

В этом сезоне футболист, который по позиции является одним из конкурентов Андрея Ярмоленко, провел за «шершней» 17 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, в среду "Боруссия" проведет выездную игру Лиги чемпионов против испанского «Реала» (Мадрид).