Норвежский футболист разделся догола во время празднования победы в Кубке (фото)

Полузащитник норвежского "Лиллестрема" Александер Андреассен устроил стриптиз на праздновании победы своего клуба в Кубке Норвегии. Он вышел на сцену, чтобы сказать торжественную речь, раздевшись догола, при этом прикрыл интимные места трофеем.

Как утверждает футболист, очень многим его поступок понравился.

"Все случилось спонтанно, и после этого я получил много положительных отзывов. Было весело. Естественно, я никого не хотел задеть этим, поэтому я хочу принести извинения. Это было спонтанное действие. Я ни о чем не жалею, но приношу свои извинения, если этого кого-то оскорбило", – цитирует Андреассена Eurosport.

Отметим, что "Лиллестрем в финале Кубка Норвегии обыграл "Сарпсборг 08" со счетом – 3:2. А чемпионом Норвегии в 25-й раз стал "Русенборг".