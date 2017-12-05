Автомобиль Гармаша могли расстрелять из-за долгов - СМИ
14:20, 05 декабря 2017Футбол
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Об этом сообщил неназванный источник в правоохранительных органах.
Денис Гармаш / Чемпион
Сегодня утром двое неизвестных обстреляли автомобиль футболиста киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Инцидент произошел около 7 утра на парковке на Днепровской набережной столицы.
По информации источников INSIDER в правоохранительных органах, причиной нападения стали долги футболиста за игры на тотализаторе.
Напомним, что следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).
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