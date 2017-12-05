Автомобиль Гармаша могли расстрелять из-за долгов - СМИ

Сегодня утром двое неизвестных обстреляли автомобиль футболиста киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Инцидент произошел около 7 утра на парковке на Днепровской набережной столицы.

По информации источников INSIDER в правоохранительных органах, причиной нападения стали долги футболиста за игры на тотализаторе.

Напомним, что следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).