Автомобиль Гармаша могли расстрелять из-за долгов - СМИ

14:20, 05 декабря 2017
Футбол
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Об этом сообщил неназванный источник в правоохранительных органах.

Денис Гармаш / Чемпион

Сегодня утром двое неизвестных обстреляли автомобиль футболиста киевского "Динамо" Дениса Гармаша. Инцидент произошел около 7 утра на парковке на Днепровской набережной столицы.

По информации источников INSIDER в правоохранительных органах, причиной нападения стали долги футболиста за игры на тотализаторе.

Напомним, что следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).

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Теги: #автомобиль Гармаша обстреляли