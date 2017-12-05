Авто игрока "Динамо" Гармаша обстреляли: полиции стали известны детали (видео)
12:34, 05 декабря 2017Футбол
3994
Машину динамовца обстреляли из автомата двое неизвестных и скрылись на автомобиле.
Денис Гармаш / Футбол 24
Автомобиль полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша был обстрелян в Киеве.
Происшествие случилось в подземном паркинге на Днепровской набережной. Пострадавших нет.
Как рассказал полиции охранник паркинга, двое неизвестных из автомата обстреляли внедорожник футболиста и скрылись на автомобиле.
Правоохранители изъяли гильзы и направили на экспертизу.
Следственным отделом управления полиции в Дарницком районе начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство).
Отметим, что вчера у жены капитана "Шахтера" Дарио Срны в Киеве угнали автомобиль. Ранее УНИАН сообщал об ограблении дома Олега Гусева.
В Киеве обстреляли авто динамовца Дениса Гармаша
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter