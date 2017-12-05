Капитан "Динамо" навестил раненых бойцов АТО в военном госпитале

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук навестил бойцов АТО в военном госпитале, сообщает страница ультрас столичного клуба в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли авто футболиста "Динамо" (видео)Капитан "Динамо" вместе с представителем фанатского движения и волонтерами посетили Главный военный клинический госпиталь, где встретились с бойцами, которые получили ранения во время войны на Донбассе.

Бойцам были переданы сувенирные мячи, журналы с автографами, фрукты и другая необходимая помощь.

Напомним, ранее раненых бойцов навестили другие игроки "Динамо" - Николай Морозюк, Евгений Хачериди, Максим Коваль, Владимир Шепелев, а также Виктор Цыганков.