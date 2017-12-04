Прерванный из-за снегопада матч во Львове нужно доиграть в этом году или присудить "Карпатам" поражение - мнение "Олимпика"

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар считает, что прерванный из-за сильного снегопада матч его команды против «Карпат» во Львове нужно доиграть в этом году. В противном случае "Олимпик" потребует засчитать техническое поражение львовскому клубу.

«Во Львове в понедельник установилась хорошая погода. Считаю, что с утра можно было очистить поле от снега, после чего доиграть матч и поставить в этом вопросе точку. Да, поле было бы не самым идеальным, но это был бы самый правильный выход из ситуации.

На текущий момент нам говорят, что матч может быть перенесен на весну. Но что это будет за матч? Есть протокол, футболисты могут покинуть команды, многое может поменяться. Это будет не один матч, а разные. Я считаю, что правильным было бы доиграть поединок на следующий день, ведь существует европейская практика. Мы даже рассматриваем вариант доигровки в среду, 6 декабря. Но не в феврале.

Читайте такжеМатч Премьер-лиги "Карпаты" - "Олимпик" во Львове не доиграли из-за сильного снегопадаК тому же, у «Карпат» была возможность обратиться на «Арену Львов» и попросить руководство этого стадиона разрешить провести один тайм. Наша позиция – мы хотели сыграть в понедельник, готовы сыграть в среду в Киеве. Но обязательно доиграть матч в этом году.

Так как нас не поддерживают в этом вопросе и предлагают перенести доигровку на следующий год, мы будем требовать компенсацию за проживание в гостинице и просим засчитать футбольному клубу «Карпаты» поражение в этом матче.

Причиной нашего требования являются не погодные условия, а нежелание «Карпат» провести доигровку на следующий день», – сказал Санжар, которого цитирует официальный сайт "Олимпика".

В то же время ситуацию прокомментировал вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук.

«Прежде всего, хотел бы попросить, чтобы все успокоились. Считаю, что нам нужно вместе найти компромиссное решение по оптимальной для обеих сторон дате доигровки матча. Судьба поединка должна решаться в честной и справедливой борьбе на футбольном поле, а не в кабинетах или интернете. Из-за того, что наши гости остались во Львове на ночь, мы компенсируем им незапланированные расходы», – сказал Смалийчук, чьи слова приводит официальная страница львовского клуба.

Напомним, матч "Карпаты" - "Олимпик" был прерван после первого тайма при счете 1:1. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что поединок, с большой долей вероятности, будет доигран уже в 2018 году