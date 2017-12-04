"Манчестер Сити" прилетит в Украину практически в сильнейшем составе
В состав не попали Кевин де Брюйне из-за дисквалификации, а также Давид Сильва.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выбрал футболистов, которые полетят на матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера».
Об этом сообщает официальный сайт манкунианцев.
В состав не попал Кевин де Брюйне из-за дисквалификации, а также Давид Сильва, который не готов в полной мере. Также из-за травм до сих пор недоступны защитники Джон Стоунз и Бенжамен Менди.
Зато в заявку попали сразу четыре игрока молодежного состава – голкипер Дэниэл Гримшоу, защитник Тосин Адарабиойо и полузащитники Фил Фоден, Браим Диас. Отметим, что украинский легионер Александр Зинченко был не включен в заявку на групповой турнир ЛЧ, поэтому его участие было изначально исключено.
Всего на матч с «Шахтером» полетят 20 футболистов "Манчесте Сити":
Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Дэниэл Гримшоу.
Защитники: Кайл Уокер, Данило, Винсент Компани, Элиаким Мангаля, Фабиан Делф, Тосин Адарабиойо, Николас Отаменди.
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Силва, Фернардиньо, Яя Туре, Фил Фоден, Браим Диас.
Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.
Напомним, матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» пройдет в среду, 6 декабря. Начало – в 21.45. Донецкому клубу нужна минимум ничья для того, чтобы выйти в плей-офф турнира.