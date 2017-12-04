Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы

Бригада арбитров из Украины рассудит матч последнего тура группового этапа Лиги Европы между македонским «Вардаром» и норвежским «Русенборгом».

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Матч состоится 7 декабря на стадионе «Филиппа Второго» в Скопье и начнется в 21:05 по местному времени.

В команде арбитра ФИФА Сергея Бойко также ассистенты арбитра − Владимир Володин и Александр Корнийко, дополнительные ассистенты − Евгений Арановский и Анатолий Абдула, а также четвертый арбитр - Семен Шлончак.

Оценку действиям арбитров даст наблюдатель УЕФА из Ирландии Джерард Перри.