СМИ: Роналду вручат "Золотой мяч" на Эйфелевой башне

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» и получит его на Эйфелевой башне в Париже. Об этом сообщает испанская Mundo Deportivo, ссылаясь на свои источники.

Вручение премии состоится 7 декабря, на следующий день после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией». Вести церемонию в 2017 году будут Жером Ревон и бывший футболист "ПСЖ" Давид Жинола.

Напомним, что в начале октября были названы имена 30 претендентов на награду.

Ранее Криштиану Роналду выигрывал «Золотой мяч» в 2008-м, 2013-м, 2014-м и 2016 годах.