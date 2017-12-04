Матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" посетит главный тренер сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите планирует посетить матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Манчестер Сити», который пройдет в Харькове в среду.

Об этом сообщает football.ua.

В "Шахтере" играет, напомним, большое количество бразильских легионеров. Наставник сборной Бразилии сможет просмотреть в деле Бернарда, Исмаили, Тайсона и Фреда, которые, скорее всего, выйдут в стартовом составе. Что касается «Манчестер Сити», то и в его составе есть несколько игроков бразильской сборной, но кто из них выйдет на поле – пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Ман Сити" состоится в среду, 6 декабря.

Напомним, 1 декабря состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2018, на которой сборная Бразилии узнала своих соперников.