Защитник "Шахтера" Ордец про матч с "МанСити": Если Гвардиола выпустит резервистов, станет только сложнее

Защитник донецкого "Шахтера" Иван Ордец прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити" в интервью журналисту "Футбола" Валерию Пригорницкому, сообщает Football.ua.

"Я перед каждой игрой волнуюсь, независимо от соперника и турнира. Конечно, сейчас волнение побольше. Шансы есть, играем дома. В Харькове у нас прекрасная поддержка в Лиге чемпионов. Надеемся на положительный результат", - начал игрок.

На замечание о том, что очевидно "Манчестер Сити" сыграет в Харькове полурезервным составом и облегчает ли это жизнь "Шахтеру", игрок заметил: "Нет. У них резервные игроки высокого уровня. Даже когда Гвардиола проводит ротацию в чемпионате Англии, резервные футболисты ничем не уступают основе и рисунок игры не меняется. Ребята второго состава будут больше мотивированы. Так что станет только сложнее".

А говоря о том, что точно не сыграет Де Брёйне и кого бы еще хотел защитник "Шахтера" видеть на лавке запасных в Харькове, Ордец отметил: "Фернандиньо – мозг в центре поля, благодаря его отборам и перехватам "Манчестер Сити" выигрывает у всех середину. И Давида Силву. Это игрок с шикарным пасом, видением поля. Ему за тридцать, но уверен, Давид Силва еще долго будет играть на высоком уровне в "Манчестер Сити".

Говоря о преимуществах "Шахтера" в нападении - меньше двух голов дома команда не забивает - и о том, будет ли этого достаточно в матче с "Манчестер Сити", Ордец, как защитник, отметил: "Главное сыграть на ноль сзади, а впереди у нас ребята, которые точно создадут моменты. Если всё будет чисто сзади – хорошо".

Говоря о состоянии партнера по команде Тайсона, Ордец отметил: "Он пока на паузе, потянул же заднюю поверхность бедра... Но должен восстановиться к игре.

А кооментируя тот факт, что "Шахтер" блестяще играл в Неаполе до гола Инсинье, заметил: "До пропущенного мяча мы здорово играли, не садились назад, создавали моменты. Но внезапный выстрел Инсинье в дальнюю девятку нас морально надломил, а их разбудил. Такого результата мы не заслуживали. Как минимум на один гол мы наиграли. Если бы не пропустили мяч от Инсинье, интрига оставалась бы до конца игры".

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Манчестер Сити" состоится в Харькове 6 декабря.

В случае ничьей в этом матче "Шахтер" гарантирует себе выход в плей-офф турнира - 1/8 финала.