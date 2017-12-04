Ярмоленко: в Германии наших людей много - слышу знакомый мат (видео)

Украинский полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о переезде в Германию, адаптации в новой команде и жизни в новом для себя городе.

Он отметил, что старается со всеми общаться на английском, однако он еще не идеальный.

"Благодарен Богу и судьбе, что так получилось и именно в таком возрасте переехал в Европу. Если бы было это раньше, то, может, был бы более зажат, сейчас же мне нечего стесняться. Кого мне тут бояться? Я приехал сюда и сам себе сказал, чтобы расслабился и делал то, что умею. Работаю на тренировках, а там будет видно - что и как", - отметил Ярмоленко.

По словам Андрея, в плане быта в Дортмунде у него все нормально.

"В Киеве так же, как и здесь, я ехал на тренировку, потом возвращался домой и проводил время с семьей. Сейчас мы часто с детьми ходим на озеро кормить уточек. Берем хлеб и идем гулять. Однажды забыли хлеб и пошли в магазин. Продавщица говорит по-русски и спросила, мол, вам какой? Отвечаю: самый дешевый, нам все равно уточек кормить. А она говорит: вы что, не знаете, что здесь штрафуют за это? Я уже здесь на срок намотал, наверное", — рассказал украинский легионер.

Он также добавил, что часто слышит на улице знакомую речь.

"Тут стройка рядом и очень много украинских строителей, поэтому часто слышу знакомый мат", — добавил Ярмоленко в интервью программе "Профутбол".