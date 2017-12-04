"Манчестер Сити" заказал на матч Лиги чемпионов с "Шахтером" 100 килограммов льда и 40 бананов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" выставил райдер на матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против донецкого "Шахтера", сообщили УНИАН в ФК "Шахтер".

В частности, делегация из Манчестера прибудет в Харьков за двое суток до игры (сегодня, в понедельник, в 20.45 по киевскому времени) и улетит не в ночь после игры, а лишь на следующий день, в 15.00

Для основной команды был заказан автобус и полицейский эскорт по маршруту аэропорт - отель (в день прилета), отель-стадион-отель накануне игры, на тренировку, отель-стадион-отель в день игры и отель-аэропорт в день вылета.

Читайте такжеБолельщики "Шахтера" оденут 10 тысяч масок Зорро на гимн ЛЧ перед матчем против "МанСити" На тренировку представители "Манчестер Сити" заказали: 60 киллограмов льда, 200 пластиковых бутылок воды (пол-литра каждая), чай, кофе, 40 полотенец и свежие фрукты (в том числе, 30 бананов).

Непосредственно перед игрой в раздевалке должны быть 20 официальных мячей Лиги чемпионов (для разминки), 100 кг льда, чай, кофе, 300 пластиковых бутылок воды (пол-литра каждая), чай, кофе, два массажных стола, 60 полотенец, 40 бананов, большая миска целых фруктов, порция нарезанных фруктов и 3 большие тарелки.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится в Харькове на ОСК "Металлист" в среду, 6 декабря. Начало игры - в 21.45.

Для гарантированного выхода в плей-офф турнира - 1/8 финала - дончанам достаточно сыграть вничью.