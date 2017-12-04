Брату Месси грозит длительный срок за незаконное хранение оружия, на пистолете найдены следы крови

Брат нападающего «Барселоны» Лионеля Месси - Матиас Орасио Месси - арестован по решению аргентинского суда. Об этом сообщает газета AS.

Суд решил принять превентивные меры по отношению к старшему брату знаменитого футболиста и выдвинул в его адрес обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Матиас останется в больнице, куда он угодил из-за аварии на катере, до 23 декабря. Ему может грозить от 3,5 до 8 лет заключения.

На катере обвиняемого было обнаружено огнестрельное оружие со следами крови. При этом разрешения на владение оружия у Месси-старшего нет. На данный момент нет никаких подробностей о природе появления крови на пистолете.