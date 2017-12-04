Игорь Суркис о разгроме "Мариуполя": нас уничтожали, теперь мы загнали собаку в будку (видео)

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал разгромную победу его команды над «Мариуполем» в воскресенье на НСК "Олимпиский" со счетом 5:1.

«Понравилась игра тем, что ребята знали с первой до последней минуты, что они делают на футбольном поле. Никогда не просил раньше команду, чтобы забили больше голов, так как я суеверный в этом плане. В этом же случае попросил. И чтобы играли с первой до последней минуты. Произошла сатисфакция. На протяжении трех или четырех месяцев нас буквально уничтожали разными шаржами, еще чем-то. Теперь загнали собаку в будку... Не сказал бы, что «Мариуполь» какая-то сверхсильная команда, но теперь это важный матч», – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

Напомним, что отношения между двумя клубами стали напряженными после того, как "Динамо" отазалось приезжать на гостевой поединок с «Мариуполем» в первом круге. ФФУ присудила "Динамо" техническое поражение, но киевский клуб обжалует это решение в Спортивном суде Лозанны. Кроме того, «Мариуполь» выпустил шарж с собаками, которые поддерживают киевский клуб.