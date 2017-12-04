Чудо-гол вратаря украл победу у "Милана", который проводил первую игру с тренером Гаттузо

В воскресенье итальянский "Милан" проводил первый матч под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо. Соперником был аутсайдер Серии А - заштатный «Беневенто», который до этого проиграл все 14 матчей в нынешнем чемпионате.

К 94-й минуте «Милан» выигрывал - 2:1, однако последняя, 5-я добавленная минута перевернула все с ног на голову. На подачу стандартного положения к воротам "Милана" пришел голкипер хозяев Альберто Бриньоли и забил гол головой. В итоге - 2:2. Для «Беневенто» это очко стало первым в сезоне.

«Я просто закрыл глаза и прыгнул. Сейчас не могу описать свои чувства! Я пошел в чужую штрафную просто в надежде на лучшее. Теперь я просто счастлив за фанатов, игроков и нашего президента, который не сказал нам ни единого плохого слова за все это время. Так что я просто пошел вперед, закрыл глаза и прыгнул. Наверное, это был скорее прыжок вратаря, чем форварда», — сказал после матча Бриньоли.

Бриньоли стал первым вратарем в Серии А с 2001 года, которому удалось забить гол. 16 лет назад отличился голкипер «Реджины» Массимо Таиби.

Для «Милана» матч против «Беневенто» стал первым после увольнения тренера Винченцо Монтеллы. Исполняющим обязанности тренера стал Дженнаро Гаттузо.

«Милан», который потратил около €200 млн на трансферы в межсезонье, идет в чемпионате на 8-м месте и рискует не попасть даже в Лигу Европы.