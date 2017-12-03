Английский клуб "Халл" уволил российского тренера Слуцкого, который провалил текущий сезон

Российский наставник Леонид Слуцкий уволен с поста главного тренера английского клуба "Халл Сити". Клуб опубликовал на своем официальном сайте заявление по поводу отставки.

Кроме 46-летнего тренера, ряды "Тигров" покидает еще один россиянин – директор по стратегии Олег Яровинский.

Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий завалил результаты "Халл Сити". В клубе второго по силе английского дивизиона так и не увидели улучшения, которого так ждали.

Российский тренер возглавил «Тигров» в июне этого года. Под его руководством команда в 20 матчах чемпионата одержала всего 4 победы, при этом 9 раз проиграла и 7 раз сыграла вничью. «Халл» не мог выиграть в семи матчах подряд и сейчас идет на 20-м месте в турнирной таблице.

Сейчас клуб ведет поиски нового главного тренера.