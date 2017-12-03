Матч "Карпаты" - "Олимпик" не будет доигран в понедельник
22:23, 03 декабря 2017Футбол
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Решение о доигровке Премьер-лига примет после изучения всех материалов.
Матч "Карпаты" - "Олимпик" был приостановлен / твиттер "Карпат"
Матч между "Карпатами" и "Олимпиком" завтра доигран не будет, сообщает официальный сайт УПЛ.
Главная причина - неготовность львовского стадиона "Украина" и неблагоприятный прогноз погоды.
Окончательное решение по матчу УПЛ примет позже, после получения всех необходимых документов, предусмотренных регламентом турнира.
Напомним, поединок сегодня был прерван, второй тайм игры так и не состоялся из-за сильного снегопада. В перерыве службы стадиона занялись очисткой поля, но арбитр встречи Катерина Монзуль отказалась выводить команды на второй тайм из-за большого количества снежного покрова. Первый тайм завершился со счетом 1:1.
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