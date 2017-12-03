"Динамо" забило 5 голов "Мариуполю" в матче Премье-лиги

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором столичное "Динамо" принимало "Мариуполь.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. "Динамо" разгромило мариупольскую команду со счетом 5:1.

Интересно, что гости первыми забили гол. После подачи от Кирюханцева Болбат переиграл голкипера "Динамо" Бущана. Киевская команда ответила буквально через 30 секунд, когда точным ударом отличился Денис Гармаш.

В концовке первой половины матча после прострела от того же Гармаша ударом головой с близкой дистанции забил Виктор Цыганков.

Во втором тайме третий гол в ворота гостей забил Жуниор Мораес, вышедший на замену вместо травмированного Дьемерси Мбокани. Четвертый гол был в активе Дерлиза Гонсалеса, который забил после сольного прохода на 90-й минуте.

А уже в компенсированное время Мораес сделал дубль после дриблинга на входе в штрафную гостей.

Стоит отметить, что начиная с 69-й минуты "Мариуполь" играл в меньшинстве. Был удален центральный защитник команды Сергей Яворский, получивший второе предупреждение за грубый подкат в метре от штрафной.

Напомним, что встреча этих команд в 7-м туре УПЛ не состоялась из-за неявки «Динамо» в Мариуполь.