Матч "Карпаты" - "Олимпик", сорванный во Львове из-за снегопада, будет доигран завтра (видео)

Матч чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге во Львове между "Карпатами" и "Олимпиком" собираются доиграть завтра и не откладывать на более поздний срок.

Об этом сообщает Sport Arena.

Стало известно, что команды решили не откладывать доигровку на более поздний срок и намереваются провести второй тайм завтра, в понедельник.

Предварительно матч продолжится в 13:00.

Как сообщал УНИАН, сегодняшний поединок "Карпаты" - "Олимпик" был прерван из-за сильного снегопада. Первый тайм завершился вничью 1:1, а на вторую половину встречи команды не вышли из-за погодных условий — усилился снег и работники стадиона не успевали привести поле в надлежащее состояние.