Матч "Карпаты" - "Олимпик", сорванный во Львове из-за снегопада, будет доигран завтра (видео)
20:13, 03 декабря 2017Футбол
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Команды решили не откладывать доигровку на более поздний срок и намереваются провести второй тайм в понедельник.
Матч "Карпаты" - "Олимпик" был приостановлен / твиттер "Карпат"
Матч чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге во Львове между "Карпатами" и "Олимпиком" собираются доиграть завтра и не откладывать на более поздний срок.
Об этом сообщает Sport Arena.
Стало известно, что команды решили не откладывать доигровку на более поздний срок и намереваются провести второй тайм завтра, в понедельник.
Предварительно матч продолжится в 13:00.
Как сообщал УНИАН, сегодняшний поединок "Карпаты" - "Олимпик" был прерван из-за сильного снегопада. Первый тайм завершился вничью 1:1, а на вторую половину встречи команды не вышли из-за погодных условий — усилился снег и работники стадиона не успевали привести поле в надлежащее состояние.
Карпаты - Олимпик - 1:1. Видео прерванного матча
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