Онлайн-видеотрансляция "Динамо" - "Мариуполь": Премьер-лига, 18-й тур

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит заключительный поединок 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" принимает "Мариуполь".

Киевляне находятся на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 35 очков (отставание от "Шахтера" - 7 пунктов). "Мариуполь" занимает 7-ю строчку, имея 20 очков.

Напомним, поединок первого круга между этими командами не состоялся - "Динамо" не явилось в Мариуполь, мотивируя это отсутствием гарантий безопасности.

Матч "Динамо" - "Мариуполь" начнется в Киеве в 19.30.

ТВ трансляция - телеканал "2+2".