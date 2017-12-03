"Ворскла" обыграла "Александрию" и вышла на третье место в Премьер-лиге

18:58, 03 декабря 2017
Футбол
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Победу подопечным Василия Сачко принесли голы Кулача, Коломойца и Кобахидзе.

Василий Сачко / football.ua

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» принимала «Александрию». Матч проходил в Полтаве и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

На 20-й минуте счет в матче открыл форвард полтавчан Владислав Кулач. Еще в первом тайме преимущество «Ворсклы» удвоил Юрий Коломоец. 

Крупным счет сделал грузинский полузащитник Александр Кобахидзе, который 49-й минуте красиво закрутил мяч в дальнюю девятку. 

Гол престижа «Александрия» забила на 92-й минуте после удара в дальний угол от защитника Андрея Гитченко.

После этой победы «Ворскла» вновь вышла на третье место в турнирной таблице с 28 очками. 

Отметим, что матч проходил в условиях сильного тумана. 

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Теги: #Ворскла - Александрия