"Ворскла" обыграла "Александрию" и вышла на третье место в Премьер-лиге
18:58, 03 декабря 2017Футбол
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Победу подопечным Василия Сачко принесли голы Кулача, Коломойца и Кобахидзе.
Василий Сачко / football.ua
В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» принимала «Александрию». Матч проходил в Полтаве и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
На 20-й минуте счет в матче открыл форвард полтавчан Владислав Кулач. Еще в первом тайме преимущество «Ворсклы» удвоил Юрий Коломоец.
Крупным счет сделал грузинский полузащитник Александр Кобахидзе, который 49-й минуте красиво закрутил мяч в дальнюю девятку.
Гол престижа «Александрия» забила на 92-й минуте после удара в дальний угол от защитника Андрея Гитченко.
После этой победы «Ворскла» вновь вышла на третье место в турнирной таблице с 28 очками.
Отметим, что матч проходил в условиях сильного тумана.
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