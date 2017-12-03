"Ворскла" обыграла "Александрию" и вышла на третье место в Премьер-лиге

В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» принимала «Александрию». Матч проходил в Полтаве и завершился уверенной победой хозяев со счетом 3:1.

На 20-й минуте счет в матче открыл форвард полтавчан Владислав Кулач. Еще в первом тайме преимущество «Ворсклы» удвоил Юрий Коломоец.

Крупным счет сделал грузинский полузащитник Александр Кобахидзе, который 49-й минуте красиво закрутил мяч в дальнюю девятку.

Гол престижа «Александрия» забила на 92-й минуте после удара в дальний угол от защитника Андрея Гитченко.

После этой победы «Ворскла» вновь вышла на третье место в турнирной таблице с 28 очками.

Отметим, что матч проходил в условиях сильного тумана.