"Зирка" обыграла "Сталь" в УПЛ в матче с тремя удалениями

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги «Зирка» на своем поле принимала «Сталь».

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

В первом тайме, на 27-й минуте главный тренер «Стали» Николай Костов был удален со скамейки за споры с арбитром.

На 33-й минуте хозяева остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал полузащитник Арно Гедж.

Арбитр матча уравнял составы команд на 76-й минуте, показав вторую желтую карточку полузащитнику «Стали» Анатолию Ульянову.

Спустя всего 2 минуты «Зирка» вышла вперед благодаря голу Ивана Цюпы. Этот гол стал единственным в матче.

"Зирка" набрала 17 очков и вышла на 9-е место в таблице. "Сталь" не смогла улучшить свое турнирное положение и продолжает оставаться на последнем месте.