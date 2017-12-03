Матч Премьер-лиги "Карпаты" - "Олимпик" во Львове не доиграли из-за сильного снегопада

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги «Карпаты» во Львове на стадионе "Украина" принимали «Олимпик». Первый тайм прошел в очень сложных погодных условиях - на поле было много снега, команды играли оранжевыми мячами. При этом снегопад не прекращался.

Под занавес тайма соперники обменялись забитыми мячами. Счет на 42-й минуте открыл игрок "Карпат" Сергей Мякушко. На 3-й добавленной к первому тайме минуте Антон Кравченко из "Олимпика" счет сравнял.

Однако после перерыва арбитр матча Катерина Монзуль решила не возобновлять игру – поле было полностью покрыто большим слоем снега, который не спешили убирать. Работники стадиона начали расчищать поле уже после ухода судейской бригады в подтрибунные помещения. Позже к ним подключились болельщики – им удалось убрать почти половину поля.

Однако спустя какое-то время арбитры решили не проводить оставшуюся часть матча.

Когда команды доиграют – будут решать Премьер-лига и ФФУ.