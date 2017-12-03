Онлайн-видеотрансляция, "Карпаты" - "Олимпик": Премьер-лига, 18-й тур

Сегодня во Львове на стадионе "Украина" проходит матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге, в котором "Карпаты" принимают донецкий "Олимпик".

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы. Львовская команда ведет борьбу за сохранение прописки в УПЛ и находится на предпоследнем, 11-м месте. Тем, не менее, победа позволит львовянам подняться сразу на несколько строчек.

"Олимпик" находится на 4-м месте с 25 очками. Хотя последние несколько матчей были для подопечных Романа Санжара неудачными: в четырех последних играх команда набрала лишь 2 очка.

Отметим, что в матче первого круга "Олимпик" и "Карпаты" сыграли вничью 0:0.

Матч "Карпаты" - "Олимпик" начнется во Львове в 14.00.

ТВ трансляция - телеканал "УНИАН".