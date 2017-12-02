"Шахтер" открыл новый Fan Shop в Харькове

Утром 2 декабря, накануне матча УПЛ "Шахтер" - "Верес", во время прогулки команда в полном составе отправилась на открытие нового Fan Shop, расположенного недалеко от отеля, где останавливаются «оранжево-черные»., сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Футболисты и тренеры ознакомились с продукцией клубного магазина, пообщались с болельщиками, раздали массу автографов и сделали сотни селфи.

"Это уже второй Fan Shop «Шахтера». Клуб стремится быть ближе к болельщикам, ведь Харьков очень большой и не всем удобно добираться до стадиона. Поэтому решили открыть магазин в центре. Приглашаем болельщиков «горняков» и гостей города посетить наш Fan Shop. Здесь представлены самые популярные товары с символикой команды. Отмечу, что мы хотим открыть фан-шоп в одном из торговых центров Харькова, также в планах появление клубных магазинов в Киеве и Донецкой области" - отметил директор ООО «Шахтер Трейдинг» Андрей Черкасов.

Читайте такжеБолельщики "Шахтера" оденут 10 тысяч масок Зорро на гимн ЛЧ перед матчем против "МанСити" В новом Fan Shop (ул. Свободы, 4) можно приобрести игровую форму, тренировочную экипировку, обувь, мячи, шарфы, бейсболки, сувениры и многое другое.

– Купил шарф «Шахтера», – говорит фанат «оранжево-черных» Евгений Гвоздков. – Я сам из Луганской области, но за «горняков» болею с детства. Сейчас живу в Харькове и по мере возможности стараюсь посещать матчи любимой команды на ОСК «Металлист». Был на игре с «Наполи», собираюсь прийти на встречу с «Манчестер Сити» (билеты – в продаже). Надеюсь, дончане выйдут в плей-офф Лиги чемпионов.

– Отличный Fan Shop! Ребята молодцы, стараются делать все для своих поклонников, – делится впечатлениями болельщик Александр Акулов. – Хочется только, чтобы как можно больше людей приходило на стадион. Я уже готовлюсь к поединку с «МанСити», вот купил фирменный шарф, выпущенный специально к этому матчу. Верим в успех «Шахтера».