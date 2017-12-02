"Шахтер" во второй раз за неделю обыграл "Верес" - теперь в Премьер-лиге

В Харькове завершился матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Шахтер" обыграл ровенский "Верес", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Горняки имели преимущество на протяжении всей игры, а реализовали его в голы во второй тайме.

Сразу же после перерыва, на 49-й минуте, хозчева поля получили право на пробитие 11-метрового - пенальти четко реализовал Марлос. А на 75-й минуте второй гол своей команды забил Факундо Феррейра. Аргентинец был первым у мяча, отбитого Бандурой после его же удара и спокойно добил его в сетку.

Таким образом, у горняков 42 очка в турнирной таблице и, как и прежде, уверенное лидерство. У "Вереса" осталось 25 баллов и 3-е место в текущей таблице.