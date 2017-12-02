Ярмоленко забил гол и помог "Боруссии" уйти от поражения в матче Бундеслиги с "Байером" (видео)

В Леверкузене завершился матч 14-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором "Байер" принимал "Боруссию" из Дортмунда и не сумел удержать победу, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:1

В первом тайме хозяева сумели открыть счет, когда гол забил Кевин Фолланд. Хавертц выдал пас на ход, Фолланд стартовал со своей половины поля, убежал от защитников, обыграл выскочившего из штрафной голкипера и закатил мяч в пустые ворота - 1:0.

Читайте такжеЯрмоленко и Коноплянка не смогли отличиться в матче Бундеслиги с восемью голамиХозяева были близки к итоговой победе. Впрочем, удержать победный счет "Байер" так и не сумел. На 73-й минуте отличился украинский легионер "Боруссии" Андрей Ярмоленко. Его партнер по команде Томас Шюррле ворвался в штрафную слева и отдал пас в середину штрафной - Ярмоленко принял пас и вторым касанием пробил с лёта. Вратарь коснулся мяча, но отразить не сумел.

Таким образом, "Боруссия" (Дортмунд) набрала 22 очка и находится на 6-м месте в текущей турнирной таблице Бундеслиги, пропустив вперед "Хоффенхайм", который сегодня в параллельном матче обыграл РБ "Лейпциг" со счетом 4:0.

"Шальке-04", за который выступает еще один украинский легионер Евгений Коноплянка, свой матч 14-го тура Бундеслиги проведет в субботу позже вечером.против аутсайдера "Кельна" на своем поле, в Гельзенкирхене. В случае победы команда Коноплянки поднимется на 2-е место в турнирной таблице соревнований.