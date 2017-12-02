"Черноморец" и "Заря" сыграли вничью в стартовом матче тура Премьер-лиги (видео)

В Одессе на стадионе "Черноморец" завершился стартовый матч 18-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал на своем поле луганскую "Зарю" и свел матч вничью, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Судьба этого матча была решена в течении четырех минут в середине второго тайма. На 67-й минуте счет открыл игрок "Зари" Александр Сваток. После прострела Громова его партнер по команде изяшно пяткой переправил мяч в ворота.

А спустя 4 минуты, на 71-й, ответный гол забил Алексей Хобленко. После навеса Татаркова в штрафную Хобленко в падении головой переправил мяч в ворота.

Также стоит отметить достаточно грубую игру в этом матче и, как следствие, 3 удаления. Уже на 18-й минуте игры игрок "Черноморца" Денис Васин опасно сыграл в середине поля, получил вторую (!) за матч желтую карточку и, автоматически, красную - удаление. На 33-й минуте игрок "Зари" Руслан Бабенко грубо подкатился под игрока "Черноморца". Игрок также получил вторую желтую - удаление. Наконец, на 76-й минуте, легионер одесситов Алассан Н’Диайе руками сорвал атаку соперника. Опять же, вторая желтая карточка и удаление.

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата у одесситов теперь 16 очков, у луганчан - 24. Команды остались на своих прежних позициях - 9-м и 6-м местах в турнирной таблице, соответственно.