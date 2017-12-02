Россия попала в самую слабую группу в истории ЧМ - World Football Elo

Специализированный сайт World Football Elo подсчитал рейтинг всех групп финальной части ЧМ-2018, расценив Группу А, как самую слабую в нынешнем турнире и в истории Мундиаля в целом.

Совокупный рейтинг команд группы А (Россия, Уругвай, Египет и Саудовская Аравия) составляет 1720 очков, что на 98 баллов меньше, чем средний показатель групп на предстоящем ЧМ-2018.

Любопытно, что на предыдущем ЧМ-2014 группа H (Алжир, Бельгия, Южная Корея, Россия) также стала худшей с результатом в 1734 очка, уступив среднему показателю всех групп 92 балла.

Отметим, что в этот рейтинг попала и сборная Украины. На ЧМ-2006 в Германии группа H (Саудовская Аравия, Тунис, Украина, Испания) набрала 1744 очка, отстав от среднего показателя по группам на 44,7 пункта.

Как сообщал УНИАН, жеребьевка ЧМ-2018 состоялась накануне в Москве. Самой интересной стала группа с участием команд Аргентины, Исландии и Хорватии.

Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.