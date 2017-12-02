Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Заря": Премьер-лига, 18-й тур

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди комнад Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые находятся в турнирной таблице на 9-м и 6-м местах, соответственно.

На счету одесситов 15 очков в 17 матча и минимальный разрыв с командами, которые находятся в "зоне вылета". У луганчан - 23 балла, они ведут борьбу за попадание в Топ-6 по итогам первого этапа соревнований.

Обеим командам крайне важны очки в этом матче для решения локальных турнирных задач.

Матч "Черноморец" - "Заря" начнется в Одессе в 14.00.

ТВ трансляция - телеканал 2+2.