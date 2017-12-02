Капитан сборной Украины получил травму на тренировке пражской "Славии"

Украинский полузащитник чешской "Славии" (Прага) Руслан Ротань может пропустить матч шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против казахстанской "Астаны", сообщает Isport.

Полузащитник травмировал колено на тренировке.

Отметим, что матчем с "Астаной" чешская команда закончит календарный 2017-й год. Ротань может больше не выйти на поле в этом году.

Руслан Ротань сыграл за пражскую "Славию" в текущем сезоне 2017/18 13 матчей во всех турнирах.