Капитан сборной Украины получил травму на тренировке пражской "Славии"
12:56, 02 декабря 2017Футбол
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Руслан Ротань может больше не выйти на поле в этом году.
Ротань получил травму на тренировке "Славии" / slavia.cz
Украинский полузащитник чешской "Славии" (Прага) Руслан Ротань может пропустить матч шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против казахстанской "Астаны", сообщает Isport.
Полузащитник травмировал колено на тренировке.
Отметим, что матчем с "Астаной" чешская команда закончит календарный 2017-й год. Ротань может больше не выйти на поле в этом году.
Руслан Ротань сыграл за пражскую "Славию" в текущем сезоне 2017/18 13 матчей во всех турнирах.
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