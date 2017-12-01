Президент УПЛ: Во всех матчах 18-го и 19-го туров УПЛ дети будут выводить футболистов на игры в футболках к годовщине ВСУ

Во всех матчах 18-го и 19-го туров УПЛ будет проходить акция в поддержку Вооруженных сил Украины, которые 6-го декабря отмечают 26-ую годовщину основания, сообщил телекану "Футбол 1" президент УПЛ Владимир Генинсон.

Команды будут выходить на поле в сопровождении детей, одетых в футболки с надписью: «26 років. Пишаємося». Инициатива поступила от Министерства обороны Украины, ее полностью поддержали организации, под эгидой которых и проходит чемпионат - то есть ФФУ и Премьер-лига.

"Мы получили официальное письмо-обращение от Министерства обороны Украины. Федерация футбола также получила это письмо. Мы, посоветовавшись, естественно, решили поддержать эту акцию. Детки будут выходить в футболках – только детки. На футболках будут логотипы двух организаций, проводящих турнир – то есть Федерации футбола Украины на одном шевроне и Премьер-лиги – на другом. Это официальная акция, которая запущена. Более того, собралась дирекция Премьер-лиги, мы посоветовались со всеми клубами, и единогласно все клубы поддержали эту акцию", - отметил президент УПЛ.

"Игроки каждого клуба будут выходить в своих футболках, так как они все-таки представляют свои клубы. Дети, которые будут выводить футболистов, будут выходить в желтых футболках, на которых написано: «26 років. Пишаємося», с тремя официальными логотипами: Министерства обороны, Федерации футбола Украины и Премьер-лиги. Это та футболка, которая была утверждена, и мы запускаем эту акцию с Федерацией футбола Украины и совместно с Министерством обороны Украины", - добавил Владимир Генинсон.

"Мы как организация, которая проводит соревнования, ни в коем случае не можем втягивать отдельные клубы в какие-то отдельные мероприятия. Это должно быть или глобально под эгидой ФФУ, УПЛ или обеих организаций, которые проводят это соревнование. Отдельные акции могут проводиться, если клуб договорится непосредственно с организаций, которая обратилась к нему. Мы на это не влияем. Это не на законодательном уровне. Все, что на законодательном уровне – это решение дирекции, которое приходит на клубы, и они обязаны его исполнять. Если они его не исполняют, после этого есть, естественно, санкции. Об это сообщается в КДК, и клуб может быть наказан", - подытожил руководитель УПЛ.

Как сообщал УНИАН, ранее, во всех матчах 1/4 финала Кубка Украины дети выводили игроков в футболках "26 лет ВСУ. Гордимся". Также футболки одевали игроки большинства команд.