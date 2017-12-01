Болельщики "Шахтера" оденут 10 тысяч масок Зорро на гимн ЛЧ перед матчем против "МанСити"

Перед суперматчем Лиги чемпионов в Харькове на сиденьях центральных секторов ОСК «Металлист» (запад и восток) будут разложены 10 000 масок Зорро, которые болельщики смогут надеть во время гимна ЛЧ перед игрой "Шахтер" - "Манчестер Сити", сообщается в Facebook донецкой команды.

Этой акцией они поддержат команду и главного тренера Паулу Фонсеку в стремлении выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее Фонсека привселюдно пообещал, что в случае выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов, предстанет в образе Зорро.

Как сообщал УНИАН, "Шахтеру" необходимо не проиграть в матче заключительного тура группового этапа с "Манчестер Сити" - набрать, минимум, 1 очко.

Впрочем, даже в случае проигрыша горняки могут попасть в плей-офф главного еврокубка. Это произойдет в том случае, если "Наполи" не сможет в гостях обыграть аутсайдера группы голландский "Фейеноорд" из Роттердама.